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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها آلام في الصدر.. أعراض الإصابة بـ مرض الشريان التاجي

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن مرض الشريان التاجي

يعتبر مرض الشريان التاجي (CAD) من الأمراض التي تسبب في سد الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

معلومات لا تعرفها عن مرض الشريان التاجي

ويحدث مرض الشريان التاجي عندما تتلف الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود القلب بالأكسجين والمواد المغذية، ويؤثر مرض الشريان التاجي CAD على أكثر من 1.6 مليون رجل ومليون امرأة في المملكة المتحدة ، وما مجموعه 15 مليون بالغ في الولايات المتحدة.
 

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وعادة ما يكون سبب الإصابة بمرض الشريان التاجي هو اللويحات والالتهابات؛ حيث إنه عندما يتراكم البلاك ، فإنه يضيق الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب، وفقا ما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

وبمرور الوقت يمكن أن يسبب الإصابة بمرض الشريان التاجي الذبحة الصدرية ، في حين أن الانسداد الكامل يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية، ولا تظهر أي أعراض على العديد من الأشخاص في البداية ، ولكن مع تراكم الترسبات ، قد يلاحظون بعض العلامات مثل :
- آلام في الصدر .
- ضيق في التنفس عند ممارسة الرياضة أو الإجهاد.

 

معلومات لا تعرفها عن مرض الشريان التاجي


وتشمل الأسباب الأخرى لأمراض القلب التاجية التدخين ومرض السكري وعدم ممارسة أى أنشطة بدنية أو رياضية، ويمكن الوقاية منه عن طريق الإقلاع عن التدخين، والسيطرة على حالات، مثل:  مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، والبقاء نشيطًا ، وتناول الطعام بشكل جيد ، وإدارة الإجهاد.

ويمكن أن تساعد بعض الأدوية في علاج مرض الشريان التاجي عن طريق خفض الكوليسترول ، بينما يخفف الأسبرين الدم لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.في الحالات الشديدة ، يمكن وضع دعامات في الشرايين لفتحها. بينما تخلق جراحة المجازة التاجية طعمًا لتجاوز الشرايين المسدودة باستخدام وعاء من جزء آخر من الجسم.

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