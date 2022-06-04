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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تعقد ورش عمل للمدرسين بوزارة التربية والتعليم

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس  (NASE)  التابعة للإتحاد الدولى الفلكى عدد من ورش العمل للمدرسين بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح المعهد أن ورشة العمل الأولى سوف تكون يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 يونيو 2022 بعنوان (فى الفلك)، بينما تكون ورشة العمل الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يونيو 2022 بعنوان (فى الاسترو بيولوجى). 

ويحاضر فى ورش العمل مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وسوف تكون لغة ورش العمل الانجليزية، و تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.

وأشار المعهد أن على الراغبين فى الحضور إلى ورش العمل فعليه أن يقوم والتسجيل من خلال الايميل التالي  [email protected] خلال الفترة من 1-7 يونيو 2022، وحضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الافتراضية أبلكيشن زووم. 

البحوث الفلكية تعقد ورش عمل عن الفلك للمدرسين بوزارة التربية والتعليم

وعلى جانب آخر أعلن المعهد أن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يونيو 2022 وهى كالتالي:

3 يونيو - يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء عند دخول الليل وحتى غروبهما في التاسعة والنصف مساءا تقريبا .
4 يونيو - يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان في هذا اليوم . 
14 يونيو - اكتمال القمر (بدر ذو القعدة) حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7 % ، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة تزامنا مع حصاد الفراولة في هذا الوقت من العام .
16 يونيو - يصل كوكب عطارد اقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد . 
18 يونيو - يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم .
21 يونيو - الانقلاب الصيفي ، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس ، وتكون اشعتها عمودية على مدار السرطان .. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا لأنه اطول نهار في السنة.
21 يونيو - يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم.
22 يونيو - يقترن كوكب عطارد مع النجم الدبران (عين الثور) في هذا اليوم.
24 يونيو - يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي بلايدس (الاخوات السبعة) في برج الثور.
27 يونيو - يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم.
29 يونيو - القمر الجديد (محاق ذو الحجة).. لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

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