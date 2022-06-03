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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أحمر .. أصالة نصري تطل على جمهور حفلها في دبي

أصالة نصري
أصالة نصري

بدأت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلها الغنائي اليوم الجمعة في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية، وهو الحفل الذي تشترك فيه مع الفنان ماجد المهندس. 

ظهرت أصالة في الحفل، ترتدي فستان أحمر طويل وأنيق، و اصطحبها زوجها الشاعر فائق حسن، إلى المسرح، لتصعد وتقدم باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة. 

أعمال أصالة المقبلة 

من جهة أخرى، تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا يوم 16 يونيو فى قطر وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

ووجهت الفنانة أصالة رسالة، لجمهورها في جدة ، بعد حفلها الغنائي  بـموسم جدة في المملكة العربية السعودية ، ونشرت عدة صور له عبر انستجرام.

وعلقت أصالة:"كانت حفله صعب أقدر أنسى حلاوتها .. حلوه لدرجة خلّت كلّ شي حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا مابتتنسى".

وطرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

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