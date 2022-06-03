الأوقاف: انطلاق مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور في ربوع المحروسة

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وفي ضوء عودة الأنشطة القرآنية للمساجد على مستوى الجمهورية، انطلقت مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور في ربوع المحروسة عقب صلاة العصر اليوم الجمعة .

وأضافت: عُقدت المقارئ للجمهور بمساجد : الإمامين بالسويس ، المركز الإسلامي بالبحر الأحمر، الميناء بالغردقة، نادي الصيد بالجيزة ، أبو بكر الصديق بشمال سيناء، سيدي عبد الرحيم بقنا، الرحمن بالروضة كفر الشيخ، مخيمر هندي بالقليوبية وغيرها الكثير في ربوع مصر المحروسة بفضل الله (عز وجل).