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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاق مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور في ربوع المحروسة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وفي ضوء عودة الأنشطة القرآنية للمساجد على مستوى الجمهورية، انطلقت مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور في ربوع المحروسة عقب صلاة العصر اليوم الجمعة .

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وفد أئمة وواعظات بوركينا فاسو في صحبة قيادات الأوقاف بالإسكندرية

وأضافت: عُقدت المقارئ للجمهور بمساجد : الإمامين بالسويس ، المركز الإسلامي بالبحر الأحمر، الميناء بالغردقة، نادي الصيد بالجيزة ، أبو بكر الصديق بشمال سيناء، سيدي عبد الرحيم بقنا، الرحمن بالروضة كفر الشيخ، مخيمر هندي بالقليوبية وغيرها الكثير في ربوع مصر المحروسة بفضل الله (عز وجل).

وزارة الأوقاف صلاة العصر اليوم الجمعة نادي الصيد بالجيزة

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