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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع أسعار الذهب.. سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 4 يونيو 2022

صدى البلد

تراجعت  أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يونيو  2022، بمتوسط 15 جنيها للجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب دون مصنعية


أسعار الذهب .. وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب   اليوم السبت نحو 1158 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1010 جنيهات مقارنة 1013 جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 860 جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 670 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 8080 جنيها .

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1868 دولار للأوقية

أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع أمام تراجع الدولار

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب أسعار الذهب الجنيه الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18

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