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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية .. وتركي آل الشيخ يكشف حقيقة ضم ديانج وزيزو

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

تركي آل الشيخ عن ضم ديانج وزيزو لألميريا: طويت صفحة الكرة السعودية والمصرية للأبد

نفى تركي آل الشيخ رئيس ومالك نادي ألميريا الإسباني، ما تردد حول شراء أليو ديانج لاعب الأهلي الحالي. 

اتحاد الكرة: لا إقالة لـ 12 موظفا بالجبلاية بعد أزمة نهائي إفريقيا| خاص

 نفى مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، الأخبار المتداولة عن إقالة 12 موظف من الجبلاية بعد أزمة مباراة الأهلي في ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

 أتم نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اتفاقه مع عبدالرحمن سعد لاعب فريق الغرافة القطري للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء وذلك بعد مفاوضات مكثفة قادها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات. 

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منع أي نادي من المشاركة في البطولات الإفريقية حال صدور أحكام نهائية في القضايا المرفوعة ضده.

ماني عن رحيله من ليفربول: سأفعل ما يريده السنغاليون

علق السنغالي ساديو ماني، على مسألة رحيله عن نادي ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

مصير المحترفين المصريين في الميركاتو الصيفي.. بقاء صلاح والنني.. وغموض موقف كوكا

بعد نهاية الدوريات الأوروبية وفتح سوق الانتقالات الصيفية، بالتأكيد سينصب تركيز المصريين على محترفينا في أوروبا ومستقبلهم مع فرقهم، وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

الزمالك يرد على إيقاف القيد بسبب شيكابالا: لا عقوبات جديدة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إيقاف القيد للقلعة البيضاء مجددا بسبب قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" الخاصة بالمستحقات المتأخرة من الزمالك لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

هولندا تكتسح بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح منتخب هولندا نظيره بلجيكا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في افتتاح دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

أخبار الرياضة كاف البطولات الأفريقية تركي آل الشيخ ديانج زيزو

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كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

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