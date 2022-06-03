الزمالك يرد على إيقاف القيد بسبب شيكابالا: لا عقوبات جديدة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إيقاف القيد للقلعة البيضاء مجددا بسبب قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" الخاصة بالمستحقات المتأخرة من الزمالك لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال المشرف على الكرة، إن نادي الزمالك تقدم باستئناف للمحكمة الرياضية في وقت سابق عقب صدور قرار لجنة الانضباط بالعقوبة الموقعة على القلعة البيضاء لصالح نادي سبورتنج لشبونة، والاستئناف لا يزال أمام المحكمة الرياضية، وأنه لا توجد عقوبات بإيقاف القيد مجددا.

وتردد مؤخرا إيقاف نادي الزمالك عن الانتقالات بسبب قضية سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد موعد للجنة استماع جديدة في المحكمة الرياضية الدولية بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي الأبيض. وفي سياق آخر افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء المجلس صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالسيدات، وذلك عقب تجديدها بأحدث الأجهزة وفقا للمواصفات العالمية.

وشهد الافتتاح أعضاء مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية، والعديد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وافتتح المستشار مرتضى منصور مساء اليوم، حمام السباحة الكبير الذي يحمل اسم المستشار الراحل جلال إبراهيم، كذلك الحمام الأولمبي الذي يحمل أسم اللواء عبد العزيز قابيل، وذلك بعد تجديدهما أيضا.

وكان مجلس إدارة الزمالك سبق وافتتح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة بمقر القلعة البيضاء منذ عدة أيام، في حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.