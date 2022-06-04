ينتهي 9 يونيو.. انطلاق معسكر سيراميكا كليوباترا

انطلق مساء أمس المعسكر المغلق لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة المدير الفني للفريق أحمد سامي، وينتهي 9 يونيو.

وفضل الكابتن أحمد سامي، استغلال فترة التوقف بخوض معسكر مغلق للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري العام والتي سيتم ضغطها حتى نهاية المسابقة 31 أغسطس.

وقرر الجهاز الفني خوض معسكر مغلق في برج العرب، واستغلال هذه الفترة في تعديل خطط وواجبات بعض اللاعبين، وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق.

ويعتزم الجهاز الفني، استغلال فترة التوقف، لتنفيذ أفكاره الفنية المختلفة، التي كان من الصعب تطبيقها، وسط تعاقب المباريات.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة بالدوري العام هذا الموسم.