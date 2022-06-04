118 ألف جنيه تكلفة إطلالة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة وملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وذا أكمام مكشوفة.

وحمل فستان هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la renta، وقد بلغ سعرها 16,400 ريال، أي ما يعادل 82 ألف جنيه، وانتعلت حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأصفر من Versace، وصل سعره إلى 7,240 ريال سعودي، ما يقرب من 36 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما، كما أحيت منذ أيام حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى بمشاركة فرقة "ديسكو مصر" والفنان أكرم حسنى.