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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات ومستوى النظافة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية جولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص، لمتابعة سير المشروعات والاطمئنان على مستوى النظافة والإشغالات، وذلك في إطار الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الميدانية على أرض الواقع بجميع مدن وأحياء المحافظة.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد الانتهاء من إصلاح فواصل  كوبري مسطرد، والانتهاء من كشط ورصف نزلة الدائري، موجهاً برفع مخلفات الأسفلت وتغيير البلدورات الفاصلة.

ثم تفقد محور الخصوص والذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءًا من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار. 

وأصدر المحافظ تعليماته بتركيب أعمدة إنارة لسهولة الرؤية وحفاظاً على سلامة المواطنين، وقد تم الانتهاء من أعمدة الإنارة.

ثم تابع "الهجان" المحطة الوسيطة بالقطاوي التى يتم تجميع قمامة مدينة شبرا الخيمة بها، واطمأن على حالة المعدات الخاصه بالمحطة والمعدات الموجودة بالحملة الميكانيكية. 

واستمع المحافظ من العاملين بالمحطة للمشكلات التي تواجههم من نقص في المعدات والسيارات، موجهاً رئيس المدينة بتحديد جميع الاحتياجات المطلوب بالحملة الميكانيكية لتدبيرها في أسرع وقت، وذلك لتحسين الأداء بها وإصلاح المعطل من المعدات والسيارات لتتناسب مع كميات القمامة التي يتم رفعها يومياً من المدينة.

كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص، واطمأن على سير أعمال صيانة المعدات، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق، ورفع جميع التراكمات بجوار مجلس المدينة، وضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولاً بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات ومطالبة المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين. 

واختتم محافظ القليوبية جولته بمدينة الخانكة بداية بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة طريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مدينة الخانكة بنطاق كفر حمزة لتصبح ثلاث حارات، وقد تم الانتهاء من إزالة ٣٤ مبنى، وجار الانتهاء من إزالة الـ ٤ مبانٍ المتبقية للبدء بالتوسعة، موجهاً بدفع الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة.

كما تفقد "الهجان" أعمال رفع تراكمات القمامة بمزرعة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، حيث تم رفع التراكمات بنسبة ٨٥٪، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء تماماً من تلك التراكمات والمرور بصفة مستمرة لضبط أي عربة تلقي المخلفات على هذا الطريق، وتفقد أيضا شارع محطة الصرف الصحي والذي تم دهان البلدورات في الجزيرة الوسطى به وجانبي الشارع وإنارة الشارع بالكامل لسهولة الرؤية ولعودة المظهر اللائق للشارع.

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة الطريق الدائرى رفع تراكمات القمامة مستوى النظافة رفع مستوى النظافة

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