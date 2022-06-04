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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر تعلن انتهاء فترة الانتظار التنظيمية لصفقة إيلون ماسك

ايلون ماسك وتويتر
ايلون ماسك وتويتر

أعلنت شركة تويتر Twitter، أمس الجمعة، عن انتهاء فترة الانتظار التنظيمية التي تنص عليها قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، لتتلاشي بذلك العقبات أمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي العملاقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار ، مما يشير إلى أنها تهربت من إجراء مراجعة مطولة للصفقة المقترحة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" الاخبارية، أوضحت تويتر، أن انتهاء فترة الانتظار التي انقضت بشكل رسمي مساء يوم الخميس الماضي، يخضع استكمال الصفقة الآن لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية، بما في ذلك موافقة المساهمين في تويتر ، وأي موافقات تنظيمية أخرى، حيث لن يتمكن إيلون ماسك من إتمام الصفقة حتى انتهاء فترة الانتظار القانونية أو إنهاء الحكومة لها.

 

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تويتر تعلن انتهاء فترة الانتظار التنظيمية بموجب قانون مكافحة الاحتكار

وبموجب قانون مكافحة الاحتكار ، يتم إبلاغ حكومة الولايات المتحدة بالصفات التي تتم داخل حدود دولتها، لمراجعتها إما من قبل وزارة العدل أو لجنة التجارة الفيدرالية، وإذا كانت أي من الوكالتين قد قدمت "طلبًا ثانيًا" للحصول على وثائق ، فإن الصفقة ستواجه تحقيقًا كان من الممكن أن يستمر لأشهر.


وعلى الرغم من موافقة مجلس إدارة تويتر في شهر إبريل  الماضي، على عرض الاستحواذ المقدم من رجل الأعمال الامريكي إيلون ماسك، لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة مقابل صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أعلن خلال الشهر الماضي، إن الصفقة "معلقة مؤقتا"، بينما سعى للحصول على مزيد من المعلومات حول نسبة الحسابات المزيفة على المنصة.

 

ووفقا لأوراق الصفقة، يعتزم إيلون ماسك، الاستحواذ على أسهم تويتر، مقابل 54.20 دولاراً للسهم، وفي وقت متأخر من التعاملات الصباحية في بورصة نيويورك ، ارتفع سهم تويتر بنحو نصف بالمائة عند 40.10 دولارًا للسهم.

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