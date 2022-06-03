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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر تغلق تطبيق TweetDeck على أجهزة ماك في يوليو

تويتر
تويتر

قررت شركة تويتر Twitter، إغلاق تطبيق لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية TweetDeck، الخاص بنظام التشغيل ماك من آبل، حيث من المقرر أن يختفي في الأول من شهر يوليو.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، كانت شركة تويتر قد قامت بإغلاق إصدارت تطبيق TweetDeck، الخاصة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية أندرويد و iOS و Adobe Air، خلال عام 2013، بينما أوقفت دعمها لنسخة الويندوز خلال عام 2016، والآن من المقرر أن يختفي إصدار Mac بعد الأول من يوليو المقبل.

 

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تطبيق TweetDeck سيختفي من أجهزة ماك في الأول من يوليو المقبل
 

وعند تشغيل تطبيق TweetDeck، على أجهزة ماك من آبل، تظهر لافتة تحذيرية في الجزء العلوي من الشاة تنبه المستخدمين بالإغلاق الوشيك للتطبيق، وتحث الرسالة أيضا المستخدمين المهتمين بمتابعة استخدام الخدمة أنه يمكنهم الاستمرار في استخدام الإصدار المحدث من TweetDeck على متصفح الويب.

جدير بالذكر أن شركة تويتر، استحوذت على تطبيق TweetDeck، في عام 2011 مقابل 40 مليون دولار، ولم تقم بتطويره منذ ذلك الحين، وفي الوقت الحالي، تركز الشركة الأمريكية، جهودها على تطوير نسخة الويب من TweetDeck، حيث يتم اختبار إصدار المعاينة حاليا مع عدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

ويهدف إصدار المعاينة من TweetDeck إلى جلب المزيد من الميزات، بما في ذلك مؤلف التغريدة الكامل وميزات البحث المتقدم وأنواع أعمدة جديدة و Decks، وهي طريقة جديدة لتجميع الأعمدة في مساحات العمل.

تطبيق TweetDeck سيختفي من أجهزة ماك في الأول من يوليو المقبل
تويتر TweetDeck ماك تطبيق TweetDeck أجهزة ماك

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