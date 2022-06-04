جامعة حلوان: تمديد باب القبول في برنامج ماجستير التعليم الدولي .. و دارسين : يساعد علي تبادل الخبرات العملية .. وتطوير المهارات الإدارية والقيادية وتأهيل الكفاءات

جامعة حلوان :

تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير التعليم الدولي

البرنامج يهدف الي تأهيل القيادات في الإدارة التعليمية

الدارسين : يعمل علي تبادل الخبرات والمزج بين الدراسة العلمية و الحياة العملية

أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا شرف منسق البرنامج.

و أوضح الدكتور ممدوح مهدي ان البرنامج يركز على تأهيل القيادات على مستوى رفيع في مجال الإدارة التعليمية، كما يسعى إلى تفعيل التبادل الثقافي بين مصر وألمانيا، ويسمح بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع، حيث تم تصميم البرنامج لتوفير وتطوير المهارات الإدارية والقيادية وكذا الكفاءات في إدارة التعليم.

ونوه مهدي الي انه يهدف البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات في مجال إدارة التعليم الدولي، كما أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل، وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبني الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

تم تصميم المحتوى العلمي للبرنامج ليلبي احتياجات الطلاب المشاركين، حيث يتم نقل المعرفة إلى كفاءات عملية من خلال إدخال مشاكل العمل الواقعية في مناقشات الفصل الدراسي والتى من خلالها يعكس المشاركون معرفة جديدة في مجالاتهم التعليمية أو الممارسة الإدارية.

و أوضحت الدكتورة رشا شرف منسق البرنامج انه يتميز بنظام التعليم التبادلى المختلط Blended Learning الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى والمحاضرات العادية، كما يسمح هذا البرنامج للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى طوال المراحل الدراسية، حيث يحضر الطلاب فى البرنامج من خلال الدروس فعلية والدروس عبر الإنترنت، وتقدم الدروس الفعلية في جامعة لودفبجسبورج فى ألمانيا، وفى مركز التميز للتعليم فى الزمالك، مصر.

ويمكن لجميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الانضمام لغيرهم من الخريجين من حول العالم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم، لمزيد من التفاصيل والمعلومات واستمارة التقديم يمكن الدخول علي الموقع الإلكترونى والتسجيل:

www.inema-master.com



يمتد البرنامج لمدة أربعة إلى ستة فصول دراسية تتضمن مراحل الحضور ومراحل التعلم عبر الإنترنت، حيث يبدأ في نهاية شهر سبتمبر من كل عام، والبرنامج معتمد اعتمادًا دوليا، ويحصل الخريجون على درجة الماجستير المشتركة.



و أوضح احد الدارسين بالماجستير بالجامعة ان البرنامج يعمل علي تبادل الخبرات بينهم و بين الدارسين الالمان كما يساعدهم علي المرج بين الدراسة العلمية بالبرنامج و بين التنفيذ بالحياة العملية بعملهم بالجامعات و الإدارات .

المستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بجامعة حلوان

-شهادة المؤهل الدراسي

- معادلة لخريجي الجامعات الغير حكومية

- بيان درجات

- أصل شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومي

- ٦ صور شخصية

- الموقف من التجنيد للذكور

جدير بالذكر أن البرنامج قد بدأ منذ عام ٢٠١٠، والتحق بالبرنامج العديد من القيادات والمشاركين من أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم منهم مصر، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، المغرب، الأردن، تونس، سوريا، لبنان، اليمن، العراق، الولايات المتحدة الامريكية، الهند، تايلاند، إندونيسيا، لاتفيا، طاجكستان، باكستان، الاكوادور، البرازيل، الارجنتين، كوريا الجنوبية، اسبانيا، أوكرانيا، الصومال، فنزويلا، وروسيان وغيرها، وتم تخريج ٨ دفعات حتى الآن وحققوا نجاحا كبيرًا في مجال التعليم الدولي.

