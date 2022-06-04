عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تطعيم 3 ملايين و244 ألف مواطنا ضد كورونا بحملة طرق الأبواب

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح حملة «طرق الأبواب» في تطعيم 2 مليون و44 ألف مواطنا، ضد فيروس كورونا، خلال 14 يوما من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في 5 محافظات، حتى أمس الجمعة 3 يونيو.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من الحملة، انطلقت يوم السبت 21 مايو، في محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن محافظة الجيزة كانت الأعلى في معدلات التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها إلى 499 ألفا و310 مواطنين، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 498 ألفا و623 مواطنا.


وأضاف «قنديل» أن الحملة شارك بها 13 ألف و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرف مركزي من الطب الوقائي، بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيي نظم ومعلومات.  

ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت في 7 محافظات بدء من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا فيروس كورونا الدكتور حسام عبدالغفار حملة طرق الابواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

خبطت دماغها في العربية.. رد فعل شقيقة كريم الهواري بعد الحكم عليه..فيديو

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

موضوعات متعلقة

هيئة الدواء: ضبط 2400 مخالفة في حملات خلال شهر مايو

خالد عبدالغفار: وضع استراتيجيات لتطوير النظم الصحية ورفع كفاءة المنظومة الدوائية بأفريقيا

توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الدواء وشركة روش مصر لتوطين المستحضرات

الصحة: تطعيم 1.1 مليون مواطن ضد فيروس كورونا بالمرحلة الثانية بـ5 محافظات

عبد الغفار يبحث التعاون مع روش السويسرية في مجال الرعاية الطبية

خالد عبدالغفار يتفقد المستشفى الإيطالي بالعباسية ويشيد بمستوى التجهيزات به

إعلان أول شهادة تميز بيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة

مستجدات موقف كورونا خلال أسبوع.. الصحة: 4 إصابات متوسط يومي بالفيروس وحالتين وفاة

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية.. روسيا تكشف عن تلغيم أوكرانيا لـ 100 طن مواد كيميائية

خاص| موليكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

ليست أول مرة.. شائعة كل صيف تطارد فاكهة الغلابة واتهامات باطلة بتدمير صحة المصريين

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في قصف روسي على ميكولايف الأوكرانية

أبو مازن لـ ماكرون: الوضع في القدس لا يمكن السكوت عليه وسنواجه التصعيد الإسرائيلي

من علو منخفض.. شاهد| لحظة قصف مروحية التمساح الروسية لمدرعة أوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

فيديو

سيارة تدهس طفلا وطالب يقود بدون رخصة يصدم ثلاثة أشقاء

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

التزم الصمت خلف الكمامة.. شاهد| ماذا فعل كريم الهواري لحظة الحكم عليه؟

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ