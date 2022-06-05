عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خارجية البرلمان تناقش موازنة التعاون الدولي بحضور الوزيرة رانيا المشاط.. اليوم

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

يأتى ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الأحد الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2022/2023 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتناقش اللجنة الدستورية و و التشريعية طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي نعيم، بشأن تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن فتح فرع مكتب توثيق (شهر عقاري) بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

كما تناقش اللجنة الدستورية و التشريعية مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية البنك الدولي سعر الفائدة وزيرة التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

السعودية.. حريق مطعم في الرياض والدفاع المدني يتحرك | صور

أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

اتحاد الكرة يتكفل بعلاج الحكم وائل فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ