خارجية البرلمان تناقش موازنة التعاون الدولي بحضور الوزيرة رانيا المشاط.. اليوم

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

يأتى ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الأحد الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2022/2023 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتناقش اللجنة الدستورية و و التشريعية طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي نعيم، بشأن تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن فتح فرع مكتب توثيق (شهر عقاري) بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

كما تناقش اللجنة الدستورية و التشريعية مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.