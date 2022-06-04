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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد أوز.. هل يصبح الطبيب المدعوم من ترامب أول سيناتور مسلم؟

محمد أوز
محمد أوز

يقترب الطبيب الشهير محمد أوز، المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الترشح لمنصب السيناتور القادم عن الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا بعدما تنازل خصمه الجمهوري ديفيد ماكورميك عن السباق.

وأنهى ماكورميك حملته الانتخابية، حيث أقر بأن عملية إعادة فرز الأصوات الجارية على مستوى انتخابات الولاية لن تمنحه أصواتا كافية لتعويض العجز.

وكان الفارق بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري أقل من 1000 صوت من أصل 1.34 مليون صوت.

ووصلت المنافسة الانتخابية بين أوز وماكورميك إلى طريق مسدود، حيث انخفض هامش التصويت بينهما إلى نحو 0.5% بعد إعادة الفرز التلقائي.

وعقب ترشحه، سيواجه محمد أوز جراح القلب ومقدم البرامج التلفزيونية، المرشح الديمقراطي جون فيترمان، الذي يتعافى من سكتة دماغية.

وقبل بدء إعادة فرز الأصوات في الولاية، أعلن أوز جراح القلب المعروف بظهوره في برنامج أوبرا وينفري التلفزيوني أنه المرشح "الجمهوري المفترض".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أبرز داعمي الدكتور محمد أوز، قد حثه على إعلان النصر أثناء انتظار النتيجة الرسمية.

وسيكون أوز البالغ من العمر 61 عاما أول سيناتور مسلم في مجلس الشيوخ عن الولاية إذا تم انتخابه رسميا.

واعتمد أوز على تأييد ترامب كدليل على حسن نيته، لكسب أصوات المتشددين من داعمي الرئيس السابق، بينما هاجم ترامب خصوم أوز مؤكدا أن لديه الفرصة الأفضل للفوز في انتخابات نوفمبر.

بينما اعتمد خصومه على أصوله التركية وحمله لجنسيتين لمهاجمته، حيث ولد أوز في الولايات المتحدة لكنه خدم بالجيش التركي، وأكد أنه سيتخلى عن جنسيته التركية إذا فاز في الانتخابات المقبلة، متهما منافسيه بشن هجمات متشددة ضده.

ومن المقرر أن يتم حسم السباق في الولاية الرئاسية المتأرجحة في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وتتزامن انتخابات التجديد النصفي، مع منتصف فترة ولاية الرئيس في منصبه، ويقرر الفائزون فيها من يتحكم في مجلسي الكونجرس "مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

وينافس المرشح الجمهوري المسل، الديمقراطي فيترمان الذي قال إنه "كاد يموت" بسبب إصابته بجلطة في الشهر الماضي.

وأوضح حاكم ولاية بنسلفانيا السابق، أنه كان يجب أن يتناول الأدوية التي وصفها له الطبيب عام 2017.

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