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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بروتوكول تعاون بين الإذاعات الإسلامية والنقابات الفنية العربية

عمرو الليثي
عمرو الليثي

 في اطار دعم التعاون الإعلامي والدور الهام لاتحاد الإذاعات الإسلامية في التواصل مع كافة الجهات والهيئات الإبداعية في مصر والوطن العربي والاسلامي  ، التقي الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية  مع المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية و الذى يشكل النقابات المهنية الثلاث " السينمائية والتمثيلية والموسيقية ، و مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب و نقيب السينمائيين  ، حيث تم توقيع اكبر بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الاسلامية و الاتحاد العام للنقابات الفنية و اتحاد الفنانيين العرب .

وتضمن البرتوكول تبادل الخبرات فى شتي المجالات الإبداعية و الفنية  و الإعلامية  ، وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية .

كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون والتواصل والتدريب في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية في العديد من المجالات .

ووجه رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلى رئيس رئيس اتحاد النقابات الفنية وايضا نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانيين العرب على اللقاء وحسن الاستقبال  مشيدًا بما تمتلكه النقابات الفنية واتحاد الفنانيين العرب  من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة وتطلعه إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة .

عمرو الليثي النقابات المهنية رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الندوات

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