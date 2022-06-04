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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمباز الايقاعي يحصد ثلاث ميداليات فى بطولة البحر المتوسط للناشئين

صدى البلد

حقق منتخب للجمباز  الايقاعي  نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة البحر المتوسط للناشئين في الجمباز الفني رجال والجمباز الايقاعي  والتي تستضيفها تركيا ، حاليا فى مدينة ميرسين وحتى  5 يونيو الجاري 
وحصدت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي ثلالث ميداليات متنوعة فى اول مشاركة دولية  جاء كالاتي 
فازت اللاعبه عاليا اسامة بالمدالية الفضيه على اداه طوق  وبالميدالية البرونزيه على اداه الشريط
كما فازت اللاعبة عبير رمضان  بالميدالية البرونزيه على اداه الكرة. 


وتضم بعثة  بعثة المنتخب الإيقاعي 
المدربة ميار رجب والحكمه سارة غنيم واللاعبات عاليا اسامة  ولامار البحيري  وعبير مدحت. 


وتنافس  فى بطولة  الجمباز الإيقاعي عدد 11  دولة وهي ( مصر وفرنسا  وسان مارينو إسبانيا  واليونان والبرتغال وإيطاليا  والجزائر  وقبرص ومونتنيجرو وتركيا ).


ومن جانبه هنأ الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اللاعبات على الاداء المميز خلال البطولة والفوز بثلاث ميداليات متنوعة فى اول مشاركة لمنتخب الجمباز الايقاعي. 

بينما يتنافس  في الجمباز الفني رجال التي تقام التصفيات النهائية لها مساء اليوم عدد 9  دول وهي
مصر وتركيا  وايطاليا  والجزائر واسبانيا وفرنسا والاردن والبرتغال  والمغرب. 

وتضم بعثة المنتخب الفني رجال
كابتن جمال مطر المدير الفني  وكابتن شريف جودت مدربا  والحكم كابتن مصطفى عمر واللاعبين مصطفى وليد ويحيى زكريا  وعبدالرحمن رضا. 


وتترأس البعثة هبه البوريني عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز 
تاتي البطولة فى إطار التجهيزات الفنية من اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين استعداد للبطولة الافريقية للناشئين التي تستضيفها مصر يوليو المقبل
ووضع  اتخاد الجمباز خطة اعداد شاملة لجميعمنتخبات الناشئين فى كل أفرع اللعبة  من اجل اكتساب الخبرات للمشاركة فى البطولات القارية والدولية. 

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