خالد عكاشة: لا أحد يعلم متى تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، إنه على الرغم من مرور 100 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية فإنه لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "لا توجد ملامح ملموسة أو حقيقة حول السيناريوهات القادمة"، لافتا: "حصاد الـ100 يوم هو أن الطرفين لم يستطيعا تحقيق مكاسب حقيقة ملموسة يمكن تسويقها في داخل دولهم".



وأشار العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية،: "ربما تكون روسيا دخلت في سيناريو الاستنزاف ولكن لا أحد يعلم متى تنتهي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن".