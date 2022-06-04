وزيرة الثقافة: محمد صبحي رمز للإبداع.. وتكريمه من المتروبوليتان تأكيد لقوة مصر

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريم أوبرا المتروبوليتان الأمريكية، للفنان القدير محمد صبحى؛ تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر وباعتباره أحسن ممثل لعب شخصية هاملت فى العمل المسرحى، بحسب ما سجلته الموسوعة البريطانية، وأهدته البث المباشر لأوبرا هاملت للموسيقار العالمي برات دين والذى استقبلته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالمسرح الصغير، وسلمه التكريم محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان بحضور حشد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وأكدت إيناس عبد الدايم الفخر بتكريم الفنان القدير محمد صبحى من أوبرا المتروبوليتان والذى يعد تاكيدًا لحضور القوى الناعمة المصرية عالميا.

وأضافت أنه أحد رموز الإبداع فى مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه نجح طوال مشواره الفنى فى صنع أعمال شكلت جانبًا من وجدان أجيال متعددة.







ريادة مصرية



من جانبه، وجه محمد صبحى الشكر لوزارة الثقافة التى استعادت الريادة الحضارية المصرية عالميًا، كما أعادت إحياء التراث باعتباره ملهما للإبداع المعاصر.

وقدم محمد صبحي، التحية للأوبرا المصرية التى تعد حصن الفنون الجادة، ونجحت فى جذب شرائح جماهرية جديدة، من خلال مواد فنية مميزة، مؤكدًا اعتزازه بهذا التكريم من المتروبوليتان الأمريكية.

واستعرض جانبًا من تاريخه الفنى وبعض المواقف التى مرت به اثناء عرضه مسرحية هاملت، راويا عدد من ردود افعال الجمهور تجاهها آنذاك.

وسبق البث عرض جزء من مسرحية هاملت للإنجليزى الشهير وليم شكسبير بطولة وإخراج محمد صبحي والتى تدور حول مأساة أمير الدنمارك وسعيه للانتقام من عمه كلوديوس الذى قاتل شقيقه للاستيلاء على العرش والزواج من أرملته.