شيرين سيف النصر: سأعود إلى الساحة الفنية في غضون شهرين أو ثلاثة.. وكان نفسي أشارك في الاختيار ولو بمشهد.. فيديو

تحدثت الفنانة شيرين سيف النصر اليوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " عن سبب غيباها عن الساحة الفنية وعن أعمالها القادمة نعرض لكم ابرز تصريحاتها :

قالت الفنانة شيرين سيف النصر ، إن الصورة التي انتشرت لي علي السوشيال ميديا التقطتها لي احدى صديقاتي منذ أسبوعين ولم أتوقع ردود الأفعال علي الصورة وهذا لأنها بدون ميك اب " مش مضبوطة " وخفت من ردود الأفعال عليها وكنت سعيدة بها.

قالت الفنانة شيرين سيف النصر ، إنها تدرس الآن أمر عوتها إلي الساحة الفنية، من خلال العديد من الأعمال التي عرضت عليها، موضحة: قريبا سأعود إلي الساحة الفنية في غضون شهرين أو ثلاثة " عبر عمل سينمائي .

قالت الفنانة شيرين سيف النصر ، إنا اتصلت بالفنان سمير صبري قبل وفاته بأسبوع، كما تمنت أن تقدم عملا مثل عمل "مين مبيحبش فاطمة "، كما كانت تتمنى أن تشارك في مسلسل الاختيار ولو بمشهد واحد ودا كان كفيل يرجعها من الاعتزال.



