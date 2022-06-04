من غير ماكياج| شيرين سيف النصر : صاحبتي صورتني فجأة | فيديو

قالت الفنانة شيرين سيف النصر ، إن الصورة التي انتشرت لي علي السوشيال ميديا التقطتها لي احدى صديقاتي منذ أسبوعين ولم أتوقع ردود الأفعال علي الصورة وهذا لأنها بدون ميك اب " مش مضبوطة " وخفت من ردود الأفعال عليها وكنت سعيدة بها.

وأضافت شيرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن ابتعادي عن الساحة الفنية كان بسبب وفاه والدتي لان وفاتها أتعبتني كثيرا لأنها كانت كل حياتي وهي من كانت تقف إلي جانبي وتقرأ إلي المسلسلات والأفلام.

وأوضحت ، إن الأعمال التي عرضت عليا الفترة السابقة لم تناسبني وفضلت أن أظل محتفظة بالأعمال التي قدمتها وهي كافية بالنسبة إلي.