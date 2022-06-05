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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي|تمديد عقد محمد محمود .. وسيدات الكاراتيه يتوجن بلقب الدوري

محمد محمود
محمد محمود

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالنادي الأهلي، على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:.

سيدات كاراتيه الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز

نجح الفريق الأول للكاراتيه للسيدات بالنادي الأهلي في التتويج بالدوري الممتاز في منافسات الكوميتيه للموسم الثالث على التوالي، بعد ما حقق نتائج مميزة خلال البطولة.

رسميا.. الأهلي يعلن رحيل أليو بادچي إلى إميان الفرنسي

اعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، بالأهلي عن انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية.. بعدما فعَّل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام. 

رد الجميل.. محمد محمود: وقعت على بياض حبًّا في الأهلي

أبدي محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتمديد عقده مع ‏الأهلي، مؤكدًا أن توقيعه على العقد الجديد من أسعد لحظات حياته.‏

على بياض.. الأهلي يعلن تمديد عقد محمد محمود 5 سنوات

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي لأهلي، عن تمديد عقد محمد محمود لاعب الفريق الأول ‏لكرة القدم، لمدة ٤ مواسم بخلاف الموسم المقبل والمتبقي من عقده الحالي، لتصبح مدة تعاقد ‏اللاعب مع الأهلي ٥ سنوات قادمة.‏

 

اخبار الأهلي محمد محمود الدوري كاراتيه الأهلى

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