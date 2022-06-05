أخبار الأهلي|تمديد عقد محمد محمود .. وسيدات الكاراتيه يتوجن بلقب الدوري

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالنادي الأهلي، على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:.

نجح الفريق الأول للكاراتيه للسيدات بالنادي الأهلي في التتويج بالدوري الممتاز في منافسات الكوميتيه للموسم الثالث على التوالي، بعد ما حقق نتائج مميزة خلال البطولة.

اعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، بالأهلي عن انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية.. بعدما فعَّل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام.

أبدي محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتمديد عقده مع ‏الأهلي، مؤكدًا أن توقيعه على العقد الجديد من أسعد لحظات حياته.‏

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي لأهلي، عن تمديد عقد محمد محمود لاعب الفريق الأول ‏لكرة القدم، لمدة ٤ مواسم بخلاف الموسم المقبل والمتبقي من عقده الحالي، لتصبح مدة تعاقد ‏اللاعب مع الأهلي ٥ سنوات قادمة.‏