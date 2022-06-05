شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان وابنه من الطائرة الخاصة

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وظهر محمد رمضان رفقة ابنه من داخل طيارته الخاصة يرقص على انغام اغنيته الجديدة بلالين.

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في الأردن، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٧ يونيو.

وكان الفنان محمد رمضان، قد طرح أحدث اغانيه التي تحمل اسم “بلالين” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”، وقد حققت نجاحا كبيرا جداً عقب طرحها.

أحدث أعمال محمد رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل المشوار، وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني.

أبطال مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

يذكر أن مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بطولة النجم محمد رمضان بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.