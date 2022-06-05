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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان وابنه من الطائرة الخاصة

صدى البلد

شارك محمد رمضان، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان رفقة ابنه من داخل طيارته الخاصة يرقص على انغام اغنيته الجديدة بلالين.

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إعلان موعد حفل محمد رمضان في الأردن

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على طريقة محمد رمضان.. أنغام تثير الجدل داخل كابينة طائرة سعودية

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في الأردن، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٧ يونيو.

وكان الفنان محمد رمضان، قد طرح أحدث اغانيه التي تحمل اسم “بلالين” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”، وقد حققت نجاحا كبيرا جداً عقب طرحها.

أحدث أعمال محمد رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل المشوار، وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني. 

أبطال مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

يذكر أن مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بطولة النجم محمد رمضان بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان اعمال محمد رمضان النجم محمد رمضان

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