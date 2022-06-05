كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى والده: أحلى عيد ميلاد في الجنة

وجه الفنان كريم محمود عبد العزيز، رسالة لوالده الراحل النجم الكبير محمود عبد العزيز، في ذكرى ميلاده، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب: “المشهد اللي عمري ما هنساه أبداً، كل سنة وحضرتك في أحلى مكان، أحلى عيد ميلاد في الجنة بإذن الله ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️”.

وكانت ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذى لقب بالساحر، أمس السبت، والذى برع فى تقديم العديد من الأعمال كممثل، ولم يقف عند هذا الحد، حيث قدم لنا عددا من الأغانى التى لاقت نجاحا كبيرا فى أفلامه، وكانت سببا فى حماس المنتج نصر محروس لتقديمها فى ألبوم، وهو الوحيد للساحر فى عالم الغناء.

كان أبرز أفلامه “الكيف” للمخرج على عبد الخالق، حيث قام بدور مطرب فى الأفراح الشعبية يرغب فى دخول عالم الفن، وخلال الفيلم قدم مجموعة من الأغانى الساخرة منها “يا حلو بانت لبتك”، و"الكيمى كيمى كا"، كما قدم فى فيلم “الكيت كات” مجموعة من الأغانى منها “يا صهبجية”، و"يلا بينا تعالوا"، إضافة إلى مونولوجات منها “الهاشا باشا تاكا” لـشكوكو، وعلى هامش أعماله الفنية قدم عددا من التجارب فى سياق القوالب الدرامية مثل “الجنتل” و"جرى الوحوش".