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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لطلاب الثانوية الأزهرية.. تلخيص مادة الحديث في ساعة قبل امتحان اليوم

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية

يواصل اليوم الأحد، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022، وسط اجراءات احترازية مشددة في جميع اللجان.


ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الفقه ومادة الحديث، كما يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ، بمعهد العلوم الإسلامية، الامتحان في مادة الفقه والحديث.

ويقدم موقع صدى البلد، تلخيص مادة الحديث النبوي في ساعة للصف الثالث الثانوي الأزهري.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية
 

وافتتح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي والبعوث الإسلامية امتحانات نهاية العام ، أمس السبت، بأداء الامتحان في مادتي الفقه والتفسير.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي والبعوث الإسلامية خلال اليوم الأول دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو وجود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وقام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بتفقد لجنة معهد أجا ومعهد سمنود بمنطقة الدقهلية الأزهرية، ولجنة معهد المحلة الكبرى بمنطقة الغربية الأزهرية، كما قام فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتفقد لجنة معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وأجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بلجنة معهد القاهرة الثانوي بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما قام فضيلة الأستاذ  الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، يرافقه فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالقطاع، بتفقد لجان معهد بين وفتيات الإسماعيلية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خالص العزاء لأسرة الطالبة آلاء محمود محمد محمود، الطالبة بمعهد فتيات الصورة، بمحافظة الشرقية، والتي وفاتها المنية أمس بمنزلها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب والديها، وأن يمن على أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

كما تمنى السلامة للمراقبين بمحافظة السويس إثر وقوع  حادث ميكروباص به عدد 14 عضوًا بلجنة كبريت، وذلك أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اللجنة، وتم الاطمئنان عليهم ونقلهم إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، وكشفت الفحوصات استقرار حالة الجميع.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية للقسم (العلمي) بنين ٢٦٢٣٨ وفتيات٢٠٤١٠ بإجمالي ٤٦٦٤٨، بينما يبلغ عدد المتقدمين من البعوث الإسلامية  ٧٠٠ طالب وطالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي إلى يوم الخميس الموافق ٧/٧/٢٠٢٢.

 

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