رئيس إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم إيبوكا وشلبي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم النيجيري جون إيبوكا،ومصطفى شلبي مهاجما الفريق البترولي خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “لم يصل لنا أي عرض رسمي لضم إيبوكا او مصطفى شلبي خلال الفترة الحالية”.

وتابع: “في حالة وصول أي عرض سيتم دراسته بعناية قبل البت في الأمر”.

واضاف: “تألق إيبوكا مع إنبي يعد أكبر دليل على نجاح الخطة التسويقية التي ينتهجها مجلس إدارة إنبي”.

واختتم: “ملتزم بصرف مستحقات جميع اللاعبين في مواعيدها دون تأخير، يوم 28 من كل شهر كل أفراد الجهاز الفني والإدارى واللاعبين تحول إليهم حساباتهم ومستحقاتهم”.