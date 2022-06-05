عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم إيبوكا وشلبي

ايبوكا
ايبوكا

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم النيجيري جون إيبوكا،ومصطفى شلبي مهاجما الفريق البترولي خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “لم يصل لنا أي عرض رسمي لضم إيبوكا او مصطفى شلبي خلال الفترة الحالية”.

وتابع: “في حالة وصول أي عرض سيتم دراسته بعناية قبل البت في الأمر”.

واضاف: “تألق إيبوكا مع إنبي يعد أكبر دليل على نجاح الخطة التسويقية التي ينتهجها مجلس إدارة إنبي”.

واختتم: “ملتزم بصرف مستحقات جميع اللاعبين في مواعيدها دون تأخير، يوم 28 من كل شهر كل أفراد الجهاز الفني والإدارى واللاعبين تحول إليهم حساباتهم ومستحقاتهم”.

رئيس إنبي انبي أيمن الشريعى إيبوكا مصطفى شلبي الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: لا مشكلة مع أنس أسامة .. واللاعب وقع لمدة موسمين

السعودية.. حريق مطعم في الرياض والدفاع المدني يتحرك | صور

أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ