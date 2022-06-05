على مسرح نهاد صليحة.. "واحة الغروب"ضمن عروض المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي "واحة الغروب" لفرقة قصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات الدورة ال 45 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، وذلك التعاون بين قطاعات الوازرة على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.





خرافة أهل الواحة



العرض عن رواية الأديب بهاء طاهر"واحة الغروب"، ومن أشعار الكاتب والشاعرمسعود شومان وألحان عبد المنعم عباس غناء المايسترو حسام حسني، وديكور وملابس عبد الناصر أحمد، وتصميم إضاءة الفنان مايكل يعقوب، وتنفيذ الديكور حمدي قطب، استعراض مصطفى غانم، وإخراج أسامة عبد الرؤوف، تدور أحداث العرض سنة ١٨٨٢، حيث تتم محاكمة الملازم محمود عبدالظاهر من قبل الإنجليز جزاء لوطنيته ووقوفة إلى جانب الزعيم أحمد عرابى، ويتم ارساله كمأمور فى واحة سيوه حيث تعيش قبيلتى الشرقيين والغربيين فى قتال مستمر، تتفق القبيلتان على وقف القتال بينهما بزواج الشيخ معبد العجوز من فتاة تدعى مليكة، وحين تغضب مليكه وترجع إلى بيت والدها يموت الشيخ معبد، فتصبح مليكه غولة أى المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ولا يراها أحد حتى تنتهى أشهر العدة، ولكن الفتاة لا تطيق الحبس فيراها الناس ويقتلونها، تنفيذا لهذه الخرافة التى يتبناها أهل تلك الواحة.



جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، ولجنة تحكيم المهرجان د. هدى وصفى، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، وعدد من القيادات الثقافية والفنية.