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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تتمنى العمل مع كريم عبد العزيز.. ورسالتها للظالم: لك يوم

صدى البلد

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، حيث أجابت على عدد من تساؤلات الجمهور ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وكانت ضمن اسئلة متابعيها عبر السوشيال ميديا عن فنان تتمنى العمل معه وتتوقع ان يحققا معا النجاح، وردت شيرين بمنشن للفنان كريم عبد العزيز.

وجاء سؤال اخر من متابعيها كالاتي: تقولي اي للظالم؟ وردت شيرين بتلقائية: لك يوم.

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شيرين عبد الوهاب: لو حسام حبيب طلب نرجع هرفض طبعا

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شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: مش بحبه ولا بكرهه

وجاءت ضمن استفسارات الجمهور، سؤال عن عودتها لحسام حبيب في حالة طلبه منها الرجوع اليه، وردت شيرين: هرفض طبعا.

وردت على سؤال اخر من متابعيها، لسه بتحبي حسام حبيب أو خلاص قدرتي تشيليه من قلبك، بأنها: أنا مش بحبه ولا بكرهه.

الفنانة شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب التواصل الاجتماعي كريم عبد العزيز

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