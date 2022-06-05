شيرين عبد الوهاب تتمنى العمل مع كريم عبد العزيز.. ورسالتها للظالم: لك يوم

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، حيث أجابت على عدد من تساؤلات الجمهور ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكانت ضمن اسئلة متابعيها عبر السوشيال ميديا عن فنان تتمنى العمل معه وتتوقع ان يحققا معا النجاح، وردت شيرين بمنشن للفنان كريم عبد العزيز.

وجاء سؤال اخر من متابعيها كالاتي: تقولي اي للظالم؟ وردت شيرين بتلقائية: لك يوم.

وجاءت ضمن استفسارات الجمهور، سؤال عن عودتها لحسام حبيب في حالة طلبه منها الرجوع اليه، وردت شيرين: هرفض طبعا.

وردت على سؤال اخر من متابعيها، لسه بتحبي حسام حبيب أو خلاص قدرتي تشيليه من قلبك، بأنها: أنا مش بحبه ولا بكرهه.