أزمة عرضت حياة الرضع للخطر.. شركات حليب الأطفال ستعمل من جديد بأمريكا

بعد أزمة حادة لنقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة على مدار عدة أشهر، اعلنت شركة “أبوت” الأمريكية أنها ستستأنف الإنتاج في مصنع لحليب الأطفال.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة الأمريكية إنها تستأنف الإنتاج في مصنع لحليب الأطفال بعد أن أدى إغلاقها إلى نقص وطني في أغذية الأطفال.

وكان قد تم إغلاق المصنع في ميتشيجان، أحد أكبر المصانع في أمريكا، في فبراير الماضي بسبب التلوث.

إلى جانب مشكلات سلسلة التوريد العالمية ، أدى إغلاق المصنع إلى نقص حاد في حليب الأطفال، مما ترك الآباء والأمهات يتدافعون للحصول على الإمدادات ، ويبحثون عن بديل من بنوك الطعام والأصدقاء ومكاتب الأطباء.

لجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تعقب حليب الأطفال ، بينما حاول البعض الآخر صنع بدائلهم الخاصة لحليب الأطفال.

وقالت الشركة في بيان إن الشركة استوفت المتطلبات الصحية الحكومية الأولية لإعادة افتتاحها، وقالت أبوت إنها ستعطي الأولوية في البداية لإنتاج تركيبات “إيلي كير” المتخصصة للأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية الشديدة ومشاكل الجهاز الهضمي.

وقالت أبوت: "نحن نعمل بجد أيضًا لتحقيق الخطوات اللازمة لإعادة إنتاج سيميلاك والألبان الأخرى" ، في إشارة إلى منتجاتها الأكثر شيوعًا.

وقالت إنها تخطط لزيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن لتلبية جميع المتطلبات، وسيستغرق العمل حوالي ثلاثة أسابيع قبل أن تبدأ الألبان الجديدة من المصنع في الوصول إلى المتاجر.

وكانت قد حذرت الأمهات الأمريكيات من تركيبة الحليب الاصطناعي التي قاموا بصنعها بأنفسهن وسط نقص حاد في الحليب للرضع.