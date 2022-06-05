عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزمة عرضت حياة الرضع للخطر.. شركات حليب الأطفال ستعمل من جديد بأمريكا

نقص حليب الأطفال
نقص حليب الأطفال بالولايات المتحدة

بعد أزمة حادة لنقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة على مدار عدة أشهر، اعلنت شركة “أبوت” الأمريكية أنها ستستأنف الإنتاج في مصنع لحليب الأطفال.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة الأمريكية إنها تستأنف الإنتاج في مصنع لحليب الأطفال بعد أن أدى إغلاقها إلى نقص وطني في أغذية الأطفال.

txt

إعلان حالة الطوارئ بسبب نقص حاد في حليب الأطفال بنيويورك

txt

أحمد موسى: أزمة فى أمريكا بسبب نقص حليب الأطفال

وكان قد تم إغلاق المصنع في ميتشيجان، أحد أكبر المصانع في أمريكا، في فبراير الماضي بسبب التلوث.

إلى جانب مشكلات سلسلة التوريد العالمية ، أدى إغلاق المصنع إلى نقص حاد في حليب الأطفال، مما ترك الآباء والأمهات يتدافعون للحصول على الإمدادات ، ويبحثون عن بديل من بنوك الطعام والأصدقاء ومكاتب الأطباء.

لجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تعقب حليب الأطفال ، بينما حاول البعض الآخر صنع بدائلهم الخاصة لحليب الأطفال.

وقالت الشركة في بيان إن الشركة استوفت المتطلبات الصحية الحكومية الأولية لإعادة افتتاحها، وقالت أبوت إنها ستعطي الأولوية في البداية لإنتاج تركيبات “إيلي كير” المتخصصة للأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية الشديدة ومشاكل الجهاز الهضمي.

وقالت أبوت: "نحن نعمل بجد أيضًا لتحقيق الخطوات اللازمة لإعادة إنتاج سيميلاك والألبان الأخرى" ، في إشارة إلى منتجاتها الأكثر شيوعًا. 

وقالت إنها تخطط لزيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن لتلبية جميع المتطلبات، وسيستغرق العمل حوالي ثلاثة أسابيع قبل أن تبدأ الألبان الجديدة من المصنع في الوصول إلى المتاجر.

وكانت قد حذرت الأمهات الأمريكيات من تركيبة الحليب الاصطناعي التي قاموا بصنعها بأنفسهن وسط نقص حاد في الحليب للرضع.

أمريكا تلوث الجهاز الهضمي مشاكل الجهاز الهضمي الإنتاج الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 5-6-2022

أزمة عرضت حياة الرضع للخطر.. شركات حليب الأطفال ستعمل من جديد بأمريكا

انتشال جثتي طفل وشاب غرقا في ترعة أبو النمرس

حميميم : رصد 9 عمليات قصف شنتها جبهة النصرة

نجم الزمالك السابق عن توقيع طارق حامد لاتحاد جدة: كلها أخبار غير صحيحة

مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة بعد سقوط سيارتهم بترعة المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ