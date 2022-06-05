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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التهمت المنازل وخطوط الكهرباء..اندلاع حرائق غابات قرب جبال أثينا

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز لقطات توضح اندلاع حرائق في غابات قرب أثينا وبدء عمليات إجلاء.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء إن حريق غابات استعر في ضواحي أثينا يوم السبت مهدداً منازل وخطوط كهرباء، ودفعت الرياح العاتية ألسنة اللهب في اتجاه العديد من المنازل ما أدى إلى إخلائها.

واستعر الحريق بفعل رياح قوية ثم انتشر بسرعة في أنحاء منحدرات جبل هايميتوس التي تشرف على العاصمة اليونانية مرسلاً أعمدة من الدخان الكثيف فوق الضواحي الجنوبية.

وبدأت سلطات الحماية المدنية في عمليات إجلاء احترازية في بعض أجزاء منطقتي فولا وغليفادا اللتين تبعدان نحو 20 كيلومتراً عن وسط أثينا. وقال مسؤول فرق الإطفاء الذي طلب عدم نشر اسمه "الرياح شديدة للغاية، ولدينا أضرار في عدد قليل من المنازل وبعض السيارات، ولا توجد إصابات".

أثينا حرائق جبل هايميتوس اخبار التوك شو اندلاع حريق

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