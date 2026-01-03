مدبولي يصل الأقصر لتفقد عدد من مشروعات المحافظة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل الي مكار الأقصر للبدء في زيارة محافظة الأقصر لمتابعة عدد من المشروعات بالمحافظة ،ويرافقه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور احمد السبكي رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الأقصر في إطار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات المختلفة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء مستشفي الكرنك ومجمع الأقصر الطبي وإسكان الشباب بمدينة الطودو المركز تكنولوجي في مركز ارمنت ومحطة للصرف الصحي ومركز أولمبي لرياضة و كورنيش الأقصر.

وكان قد تفقد مدبولي عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال الأيام الماضية في محافظة الجيزة للوقوف على نسب التنفيذ لكل مشروع .