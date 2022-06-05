مختار مختار : أطالب الجميع بمساندة إيهاب جلال|فيديو

طالَبَ مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق ، بضرورة مساندة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال في المرحلة المقبلة ، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى يعود العصر الذهبي للفراعنة.

وقال مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أتمنى تطور أداء المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال ، فهو مدرب مميز و أظهر بصماته مع العديد من الأندية التي قام بتدريبها مثل مصر المقاصة و بيراميدز وغيرهم ، وأتمنى من الإعلام والجماهير تقديم الدعم والمساندة له في المرحلة المقبلة ".

يستعد منتخبنا الوطني، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني الجديد، لعمل إنطلاقة قوية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023.