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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذراع للتأمين الصحي الشامل..عبد الغفار : تحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى


قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة  ، إن  مصر استثمرت خلال  السبع سنوات الماضية فى البنية التحتية 300% من إجمالى انفاق الموازنات حيث كنا فى السابق 33 مليار وتم الوصول إلى  108 مليارات جنيه،  و 169.5 مليار جنيه استثمارات ضخمة فى  قطاع التعليم والصحة خلال السبع سنوات الماضية  .


وأكد " عبد الغفار " ،  خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول ، أنه لا يوجد محافظة فى مصر لم تشهد أى مشروعات بنية تحتية بإجمالى من 55 مليار جنيه وتحول معهد ناصر لمدينة طبية عالمية ،  بإجمالى 1612 سريرا وأكتر من 100 وحدة غسيل كلوى  و 95 حضانة وغرف عمليات متطورة ليكون ذراع لمنظومة التأمين الصحى الشامل .
 

إستثمار أموالهم منظومة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل وزير الصحة وزير التعليم

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