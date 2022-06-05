ذراع للتأمين الصحي الشامل..عبد الغفار : تحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة ، إن مصر استثمرت خلال السبع سنوات الماضية فى البنية التحتية 300% من إجمالى انفاق الموازنات حيث كنا فى السابق 33 مليار وتم الوصول إلى 108 مليارات جنيه، و 169.5 مليار جنيه استثمارات ضخمة فى قطاع التعليم والصحة خلال السبع سنوات الماضية .



وأكد " عبد الغفار " ، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول ، أنه لا يوجد محافظة فى مصر لم تشهد أى مشروعات بنية تحتية بإجمالى من 55 مليار جنيه وتحول معهد ناصر لمدينة طبية عالمية ، بإجمالى 1612 سريرا وأكتر من 100 وحدة غسيل كلوى و 95 حضانة وغرف عمليات متطورة ليكون ذراع لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

