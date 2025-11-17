قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: مستعدون لدعم الدراسات العلمية وتعميق التواصل الثقافي مع كوريا الجنوبية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أ ش أ

أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد استعداد مكتبة الإسكندرية للمشاركة بوفد من المتخصصين في تاريخ الكتابات القديمة، لما يمثله هذا الحدث من أهمية في دعم الدراسات العلمية وتعميق التواصل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.
جاء ذلك خلال لقاء زايد اليوم مع مدير متحف الهانجول الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية كانج جونجون، والوفد المرافق له خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية ، في زيارة عمل تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2023 حيث مثل مكتبة الإسكندرية في هذا التعاون مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بهدف دعم العمل المشترك في مجالات البحث الأكاديمي والتبادل الثقافي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي في كوريا الجنوبية في عام 2026 بعنوان: "تاريخ فك شفرات كتابات الحضارات القديمة"، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لكتابة الهانجول في كوريا الجنوبية.
وزار الوفد الكوري المتاحف والأقسام المتخصصة، بالإضافة إلى البانوراما الحضارية، حيث اطلع أعضاء الوفد على أبرز الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية التي تنفذها المكتبة. 
يذكر أن الهانجول هو نظام الكتابة الكوري الذي وضع في القرن الخامس عشر على يد الملك سيجونج العظيم، ويُعد من أكثر أنظمة الكتابة تطورًا وبساطة، إذ يتميز بتركيبه الفريد المبني على أشكال تمثّل مخارج الحروف وطريقة نطقها ويُعد الهانجول عنصرًا أساسيًا في الهوية الثقافية الكورية، ويُحتفل به سنويًا في اليوم الوطني لكتابته تقديرًا لقيمته التاريخية والحضارية.

الإسكندرية مصر قطاع البحث

