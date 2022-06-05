روجينا توجه رسالة لأنغام عبر انستجرام: ألف مليون سلامة

وجهت الفنانة روجينا للفنانة أنغام ، وذلك بعدما نشرت فيديو الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت قائلة :"الف مليون سلامة عليكي يا عمري".

وشاركت روجينا فى السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل "انحراف"، المأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

شارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.