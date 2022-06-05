الزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء .. ومؤتمر صحفى لـ مرتضي منصور

دعا المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة صباح يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا.

والجدير بالذكر أن المستشار مرتضي منصور سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء القادم الساعة الحادية عشر صباحا في مكتبه بمقر نادي الزمالك.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد تعاقد محمد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم قادمة.

ووقع اللاعب على عقود تجديده للنادي بعد الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد محمد مجدي من أهم وأبرز لاعبي فريق الطائرة وساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

ويأتي التجديد لمحمد مجدي ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك للحفاظ على العناصر المميزة وتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية بالقلعة البيضاء.