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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توصي بتحمل محافظة الشرقية تكاليف كوبري مشاة فوق مزلقان فاقوس

وحيد قرقر
وحيد قرقر

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب، وبدأتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرر بشأن توسيعة طريق رافد جمصة المنصورة ونزيف الدم المستمر يوميا خاصة في المناطق التى توجد بها قري وتكتلات سكانية على جانبي الطريق وهناك كوارث تحدث على الطريق خاصة مع دخول الصيف وهذا الطريق ألى مصيف جمصة الذي يعتبر مصيف الناس الغلابة ومتوسطي الدخل .

وقال النائب وحيد قرقر مقدم طلب الإحاطة ، أنه تم إعادة رصف الطريق بمسافة 54 كيلو متر بتكلفة بلغت نحوالمليار جنية ، ولم يتم إنشاء أنفاق أو كباري مشاة لحماية أرواح المواطنين مؤكدا أن الطريق يحصد أروح الأبرياء بشكل شبة يومي .

من جانبة قال النائب السيد خضر، أن الطريق يحتاج إلى إعادة النظر ، والتدخل السريع لأن كل يوم هناك إما متوفي أو مصاب ، ونعيش مأساءة تحتاج لإنقاذ أروح الابرياء ونريد حل على أرض الواقع .
ومن جانبة قال حسام بدر الدين مدير بالهيئة العامه للطرق والكباري بوزارة النقل ، أن طريق جمصة/المنصورة يعتبر طفرة حقيقية ، وسيتم  موافاة اللجنة خلال أسبوع من الأن بإقامه أنفاق مشاة على الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل ، بشأن سوء حالة طريق ترعة السلام الرابط بين محافظة دمياط وكمين النوبارية حيث أنه لا يصلح للسير علية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم بشأن سوء حالة  طريق ترعة النوبارية بدأ من كوبري المدير وحتى رأس الترعة ومركز أبو المطتمير محافظة البحيرة .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور بشأن فتح مزلقان فاقوس الأوسط ، والذي يمثل شريان لمدينة فاقوس والتى بها حوالى 3 مليون نسمة حيث تم إغلاق المزلقان ولا يوجد بدائل له .
وقال مسئول وزارة النقل والمواصلات انه تم إغلاق المزلقان بناء على طلب الوحدة المحلية منذ 2003 ، وتم فتحة في 2008 ثم تم اغلاقة مرة اخري في 2017 بطلب من الوحدة المحلية لما يسببة من مشكلات.

ومن جانب قال نائب محافظة الشرقية أحمد عبد المعطي، إنه سيتم عمل دراسات بشأن كوبرى المشاة المزمع إنشاءة فوق مزلقان فاقوس بالشرقية .

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بأن تتحمل محافظة الشرقية التكلفة ويتم إرسال خطاب للجنة بالتفاصيل بدء الإنشاء وتاريخ الانتهاء وإخطار اللجنة بالمعوقات والمتابعة مع النائب مقدم طلب الإحاطة .

الوحده المحلية محافظة الشرقية محافظة البحيرة مجلس النواب التدخل السريع

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