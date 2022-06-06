للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

تعتبر السيارة هافال H6 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات الصينية داخل الاسواق العربية، وتقدم داخل السوق السعودي عبر 4 فئات من التجهيزات، وتضم السيارة باقة من التجهيزات إلى جانب تصميم خارجي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

هافال H6 موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 في السعودية.

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022

تعتمد السيارة هافال H6 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 201 حصانا، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد اوامر التسارع من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

هافال H6 موديل 2022

وتأتي السيارة هافال H6 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.657 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.886 متر، و 1.724 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.680 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 800 لتر، مع جنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

هافال H6 موديل 2022

وتمتلك السيارة حزمة من التجهيزات ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، وخاصية التحكم في الفرامل مع المنعطفات CBC، وتقنية دعم المكابح BA، ومثبت سرعة، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا لسهولة التحكم، ومنظومة الوسائد الهوائية تصل لـ 6 AIRBAGS.

هافال H6 موديل 2022

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة هافال H6 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما مع اضاءة محيطة، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 8 مكبرات صوتية.

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 في السوق السعودي

الفئة الأولى هافال H6 2022 2.0T Basic بقيمة قدرها 84.224 ريال.

الفئة الثانية هافال H6 2022 2.0T Active بقيمة قدرها 89.974 ريال.

الفئة الثالثة هافال H6 2022 2.0T Premium بقيمة قدرها 100.324 ريال.

الفئة الرابعة هافال H6 2022 2.0T Premium 4WD بقيمة قدرها 104.924 ريال.