عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

للعائلة السعودية
للعائلة السعودية .. اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022

تعتبر السيارة هافال H6 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات الصينية داخل الاسواق العربية، وتقدم داخل السوق السعودي عبر 4 فئات من التجهيزات، وتضم السيارة باقة من التجهيزات إلى جانب تصميم خارجي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

هافال H6 موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 في السعودية.

 

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة هافال H6 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 201 حصانا، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد اوامر التسارع من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

هافال H6 موديل 2022

وتأتي السيارة هافال H6 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.657 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.886 متر، و 1.724 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.680 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 800 لتر، مع جنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

هافال H6 موديل 2022

وتمتلك السيارة حزمة من التجهيزات ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، وخاصية التحكم في الفرامل مع المنعطفات CBC، وتقنية دعم المكابح BA، ومثبت سرعة، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا لسهولة التحكم، ومنظومة الوسائد الهوائية تصل لـ 6 AIRBAGS.

هافال H6 موديل 2022

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة هافال H6 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما مع اضاءة محيطة، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 8 مكبرات صوتية.

 

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 في السوق السعودي 

 

الفئة الأولى هافال H6 2022 2.0T Basic بقيمة قدرها 84.224 ريال.

الفئة الثانية هافال H6 2022 2.0T Active بقيمة قدرها 89.974 ريال.

الفئة الثالثة هافال H6 2022 2.0T Premium بقيمة قدرها 100.324 ريال.

الفئة الرابعة هافال H6 2022 2.0T Premium 4WD بقيمة قدرها 104.924 ريال.

هافال موديل 2022 هافال H6 موديل 2022 السيارة هافال H6 موديل 2022 أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ