حسب البُعد من الحرم المكي| 82 ألف جنيه أقل سعر للحج السياحي

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إنه تم تحديد أسعار استرشادية للحج السياحي.

وأضاف تركي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المستوى السياحي ينقسم إلى 3 مستويات حسب البعد من الحرم المكي"، لافتا: "أقل سعر في الحج السياحي 82.500 جنيه".

وأشار ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة،: "هذه الأسعار تعتبر استرشادية حتى يتم الانتهاء من التفاوض مع الجانب السعودي"، معقبا: "من المتوقع زيادة هذه الأسعار".

وأوضح ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة،: "الحج هذا العام يعتبر استثنائي ولم نعرف مقاومات التكلفة أو الأعداد التي ستقبل على الحج، لذلك كانت الأسعار استرشاديه".