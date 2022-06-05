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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذكرى 47 لإعادة افتتاح قناة السويس.. فيديو نادر للرئيس الراحل أنور السادات

السادات
السادات

تحل اليوم الخامس من يونيو كل عام، الذكرى  47 لإعادة افتتاح قناة السويس، والذي تحتفل به هيئة قناة السويس، و يعتبر يوم فريد في التاريخ، فمع إطلاق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إشارة بدء إعادة افتتاح القناة مرة أخرى للملاحة البحرية عام 1975، كان العالم على موعد مع استعادة أحد أهم شرايين حركة التجارة العالمية وتعويض الخسائر الاقتصادية التي تجاوزت 13.6 مليار دولار بعد 8 سنوات عجاف خلال فترة  نكسة ٦٧.

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وحصل موقع "صدى البلد"، على فيديو نادر للرئيس الأسبق محمد أنور السادات، في مراسم إعلان إعادة فتح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، حيث جاء نص الخطاب:" إن البعض قد يتوقع منى أن أبقى قناة السويس مغلقة، ولكننى سوف أفعل العكس تمامًا، فإن قرارى هو فتح قناة السويس للملاحة البحرية فى الموعد الذى كنت قد حددته لفتحها وهو 5 يونيو بإذن الله".

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أضاف الرئيس السادات:" سوف تفتح قناة السويس لخير شعبنا ولخير العالم ونحن قادرون علي حمايتها نفس قدرتنا علي حماية مدن القناة والتي قمنا ونقوم بتعميرها".
استطرد الرئيس الراحل:" والامن الان يرتكز علي مقدرة الردع، ونحن نمتلك من قوة الردع ما يجعل عدونا يفكر مرتين وثلاثة قبل أن يفكر في ارتكاب أي حماقة.

وأنهي الرئيس الأسبق خطاب قائلا: "أعلن أمام حضراتكم من هنا، أن أى مساس بموقع واحد من مدن القناة، وأي تعرض لنقطة واحدة على قناة السويس نفسها، سوف يواجه بردع كاف، حيث يكون الردع أكثر إيلاما وأشد وجعا".

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