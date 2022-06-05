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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص غرقا داخل سيارته عقب سقوطها بترعة الإسماعيلية.. صور

الحادث
الحادث

لقي شخص مصرعه غرقا داخل سيارته بترعة الإسماعيلية بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.


تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بمصرع شخص يدعي سعيد الشحات الغنايمة 43 سنة، داخل سيارته والتي سقطت بترعة الإسماعيلية بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ناحية كوبري شعيب بابو صوير.

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علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية، لانتشال جثة المتوفي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثمانه الي مشرحة المستشفي.


وتوافد عشرات الأهالي من المنطقة التي شهدت الواقعة في محاولة لإنقاذه ولكن وافته المنية ولفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

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