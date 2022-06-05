انطلاق دورة إعداد مدربي تعليم الكبار بزراعة عين شمس

افتتح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، رئيس مجلس إدارة وحدة تعليم الكبار يرافقه الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة السابق، دورة إعداد مدربي تعليم الكبار TOT والتي تقام في الفترة من 5 – 8 يونيو 2022 .



وذلك بحضور الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشؤن التعليم و الطلاب والدكتور نبيل المدنى وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار سابقا والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومنسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية وأ.د. عادل البسيونى منسق الدورة ومدير وحدة تعليم الكبار بالكلية.

وأكد أحمد جلال عميد الكلية، أهمية التعليم للجميع وأن التعليم حق لكل فرد فى المجتمع لأنه يرقي بالمجتمع ككل لما له من أثر بالغ فى التنمية والذي ينعكس على تنمية مجالات الإنتاج بكافّة أشكالها.

دورة اعداد مدربي تعليم الكبار TOT في الفترة من 5 – 8 يونيو 2022 في رحاب زراعة عين شمس

دورة اعداد مدربي تعليم الكبار TOT في الفترة من 5 – 8 يونيو 2022 في رحاب زراعة عين شمس

دورة اعداد مدربي تعليم الكبار TOT في الفترة من 5 – 8 يونيو 2022 في رحاب زراعة عين شمس

وتطرق الدكتور إسلام السعيد لمهارات استخدام الأساليب التدريبية ومعايير اختيارها وأهم الأخطاء الشائعة والتطبيقات العملية.



وتحدث الدكتور عاشور عمرى عن مهارات المدرب المتميز وصفاته ومهارات ومفهوم التدريب والفرق بين تعليم الكبار وتعليم الصغار.