حبس 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار.

البداية عندما، تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار.

فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.