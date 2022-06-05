وكالة الفضاء المصرية: ندرس إطلاق الأقمار الصناعية من مصر

قال الدكتور أحمد فراج، رئيس شعبة التحكم في الأقمار الصناعية، إن مصر لا يوجد بها قاعدة صواريخ خاصة بإطلاق الأقمار الصناعية، إنما توجد في دول معدودة على مستوى العالم، ومؤخرا يتم دراسة الموضوع لإطلاق الأقمار الصناعية من مصر.

وأضاف فراج لـ صدى البلد، أنه تم إنتاج 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية، يتعلم من خلالها طلاب هذه المدارس بصورة عملية، أنظمة القمر الصناعي ومهامه وكيفية إطلاقه وتشغيله والحصول على بيانات منه.



وأطلقت شركة نايل سات البرومو الترويجي الأول لـ القمر الصناعي نايل سات 301، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وشهد الفيديو الترويجي أبرز المعلومات عن الأقمار الصناعية التي تسبق قمر سات 301.



كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.

وتم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية .

وسبق وطلقت الصين 17 يناير الماضي أول صاروخ فضائي عام 2022 أوصل إلى مدار الأرض القمر الصناعي الاختباري Shiyan-13.

وأفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات والتي أوضحت في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن الصاروخ CZ-2D انطلق إلى مدار الأرض الساعة 10.35 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.35 بتوقيت موسكو) من مطار "تايوان" في محافظة شانسي بشمال الصين. وهو الإطلاق الـ406 للصواريخ التابعة لأسرة "تشان جين".

وحسب الإحصاءات الصينية فإن بكين أطلقت العام الماضي 55 صاروخا فضائيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا، وتقدمت على الولايات المتحدة من حيث عدد الصواريخ الفضائية المطلقة عام 2021.

والجدير بالذكر، أن مصر تستعد المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لإطلاق نايل سات 301 من الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الحالي.

ويبلغ نايل سات 301 عمرة الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه في القمر الحالي نايل سات 201، بالإضافة إلى أنه تأجل إطلاقة الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر إطلاقه في بداية العام الحالي.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق المتوسط وخاصة حقل ظهر.