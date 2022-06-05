عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: انتشار الشائعات حول البطيخ والخوخ لارتباطهما بحب المصريين

صدى البلد

قال محمد فهيم مستشار وزير الزراعة إن شائعات انتشرت مؤخرا مفادها أن البطيخ يسبب النزلات المعوية، معقبا: "الفواكه الموجودة حالياً هي فواكه صيفية مرتبطة بفصل الصيف".

وأوضح فهيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON" الفواكه الصيفية الموجودة الآن أمام المستهلك المصري هي العنب بكافة أصنافه والمشمش  والبرقوق والجوافة والكانتلوب والتفاح المصري والخوخ والبطيخ.

وأضاف: رغم وجود كل هذه الأصناف من الفواكه الصيفية إلا أن الشكاوى فقط تتعلق بالخوخ والبطيخ رغم أن بقية الأصناف موجودة عند بقية المزارعين وتحصل على نفس المعاملة الزراعية.

سبب الشكوى 

 وبين أن سبب الشكوى من هذين الصنفين البطيخ والخوخ لطبيعتهما وارتباطهما بحب المصريين قائلاً : المصريين بيحبوا أوي البطيخ والخوخ خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة.

وكشف أنه تم بالفعل سحب عينات من الخوخ والبطيخ في السوق المحلي وتم قياس متبقيات المبيدات بها وهذا هو العنصر الأهم وثبت بما لا يرقى للشك أن الحد الأدنى من المتبقيات موجود ليس ذلك فقط بل أن بعض العينات كانت خالية تماماً من المتبقيات وحدث في المعمل المركزي المسئول عن تحليل كافة الصادرات المصرية التي تصدر لنحو 150 دولة بإجمالي 350 منتج  زراعي.


ولفت إلى أن فاكهة البطيخ مادة سكرية حمراء اللون في لحمها ومحاطة بطبقة صلبة تمكنها من البقاء لفترات أطول عند تاجر التجزئة  لمدد تصل اسبوع أو عشر ايام لكن لكبر  حجم ثمرة البطيخ  يتم تخزينها عند الفكهاني أو حتى العربات التي تجوب الشوارع تحت أشعة الشمس القوية  مما يؤدي لارتفاع درجة حرارتها.


وأكمل: بسبب بقائها لفترات طويلة عند التاجر يحدث نوع من التحلل الغذائي لها  دون رائحة أو طعم ومع  زيادة استهلاك المصريين من البطيخ قد تحدث بعض المشكلات.
 

البرقوق الجوافة الكانتلوب البطيخ الخوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ