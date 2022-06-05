الزراعة: انتشار الشائعات حول البطيخ والخوخ لارتباطهما بحب المصريين

قال محمد فهيم مستشار وزير الزراعة إن شائعات انتشرت مؤخرا مفادها أن البطيخ يسبب النزلات المعوية، معقبا: "الفواكه الموجودة حالياً هي فواكه صيفية مرتبطة بفصل الصيف".

وأوضح فهيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON" الفواكه الصيفية الموجودة الآن أمام المستهلك المصري هي العنب بكافة أصنافه والمشمش والبرقوق والجوافة والكانتلوب والتفاح المصري والخوخ والبطيخ.

وأضاف: رغم وجود كل هذه الأصناف من الفواكه الصيفية إلا أن الشكاوى فقط تتعلق بالخوخ والبطيخ رغم أن بقية الأصناف موجودة عند بقية المزارعين وتحصل على نفس المعاملة الزراعية.

سبب الشكوى

وبين أن سبب الشكوى من هذين الصنفين البطيخ والخوخ لطبيعتهما وارتباطهما بحب المصريين قائلاً : المصريين بيحبوا أوي البطيخ والخوخ خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة.

وكشف أنه تم بالفعل سحب عينات من الخوخ والبطيخ في السوق المحلي وتم قياس متبقيات المبيدات بها وهذا هو العنصر الأهم وثبت بما لا يرقى للشك أن الحد الأدنى من المتبقيات موجود ليس ذلك فقط بل أن بعض العينات كانت خالية تماماً من المتبقيات وحدث في المعمل المركزي المسئول عن تحليل كافة الصادرات المصرية التي تصدر لنحو 150 دولة بإجمالي 350 منتج زراعي.



ولفت إلى أن فاكهة البطيخ مادة سكرية حمراء اللون في لحمها ومحاطة بطبقة صلبة تمكنها من البقاء لفترات أطول عند تاجر التجزئة لمدد تصل اسبوع أو عشر ايام لكن لكبر حجم ثمرة البطيخ يتم تخزينها عند الفكهاني أو حتى العربات التي تجوب الشوارع تحت أشعة الشمس القوية مما يؤدي لارتفاع درجة حرارتها.



وأكمل: بسبب بقائها لفترات طويلة عند التاجر يحدث نوع من التحلل الغذائي لها دون رائحة أو طعم ومع زيادة استهلاك المصريين من البطيخ قد تحدث بعض المشكلات.

