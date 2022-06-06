عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

أسعار النفط
أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين، ارتفاعا بدولارين، حيث وصل إلى 121.78 دولارا للبرميل الواحد.

فيما سمحت الولايات المتحدة لشركات طاقة أوروبية باستئناف تصدير النفط من فنزويلا إلى أوروبا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، وهي خطوة تسهم في تعزيز إمدادات النفط لدول الاتحاد الأوروبي التي فرضت حظراً جزئياً على نفط روسيا.

وبحسب وكالة رويترز فقد قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة إيني الإيطالية وشركة ريبسول الإسبانية قد تبدآن في شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت الشهر المقبل لتعويض الخام الروسي. وذلك بعد بدء الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على صادرات النفط من فنزويلا والتي استمرت لنحو عامين.

قال أحد الأشخاص إنه من المتوقع أن تحصل "إيني" و"ريبسول" على النفط بكميات ليست كبيرة، وسيكون تأثيرها محدوداً على أسعار النفط. لكن الضوء الأخضر لواشنطن لاستئناف تدفقات النفط الفنزويلي المجمدة منذ فترة طويلة إلى أوروبا يمكن أن يوفر دفعة رمزية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية أعطت الإذن للشركتين باستئناف الشحنات في رسالة. تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يساعد الخام الفنزويلي أوروبا على خفض الاعتماد على روسيا وإعادة توجيه بعض شحنات فنزويلا من الصين. قال شخصان لرويترز إن إقناع مادورو باستئناف المحادثات السياسية مع المعارضة الفنزويلية هدف آخر.

الولايات المتحدة نيكولاس مادورو إيني الإيطالية استئناف المحادثات العقود الآجلة الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

موضوعات متعلقة

العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفرنسي القضية الفلسطينية في اتصال هاتفي

وزير الخارجية الأوكراني يهاجم ماكرون بسبب تصريحاته حول إهانة روسيا

الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جرجيس

الشرطة البريطانية تغلق ساحة في لندن لفترة وجيزة بسبب جسم مشبوه

الخارجية الروسية: نتفهم مخاوف تركيا بشأن الحدود مع سوريا

لدعم القمح.. رويترز: 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر

الدفاع الروسية: نضمن سلامة سفن الحبوب المغادرة لموانئ أوكرانيا

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانونا جديدا لحظر امتلاك أسلحة شخصية

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ