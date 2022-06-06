إيهاب جلال: محمد صلاح خاض مباراة غينيا مصابا



أكد إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أصر على خوض مواجهة غينيا في التصفيات الأفريقية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «اللاعب كان يعاني من إصابة ولعب متحاملا على نفسه ورفض طلب ليفربول بإجراء أشعة قبل المباراة وسيخضع لها الآن».

نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.