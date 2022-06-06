بيجو تكشف عن مجموعة من الصور التشويقية لأحدث سياراتها المنتظرة.. شاهد

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن مجموعة من الصور التشويقية الجديدة لسياراتها المنتظرة بشدة خلال الفترة القادمة " بيجو 408" من المقرر الكشف عنها في أواخر شهر يونيو الحالي.

نشرت بيجو في في تقرير سابق لها أن السيارة القادمة ستحمل تصميماً فريداً يجمع ما بين مزايا سيارات الدفع الرباعي والقدرات الديناميكية الفائقة الموجودة في السيارات الرياضية لتعطيها تجربة قيادة رياضية فريدة من نوعها، لتشكّل بذلك السيارة الجديدة لغة تصميم جديدة بجماليات مميزه.

من المرجح أن سيارة بيجو 408 الجديدة ستستند على منصة EMP2 المطوّرة من قبل العلامة حسب ما تداولتة مواقع أخبار السيارات العالمية، والتي من المحتمل أن تتوفر بإصدارات كهربائية وأخرى هجينة، فضلاً عن توفرها بتقنية الـ plug-in hybrid.

بيجو تكشف عن مجموعة من الصور التشويية لأحدث سياراتها المنتظرة.

تأتي السيارة من الخارج بلمسات عصرية مميزة وفريدة من نوعها، وبصفة خاصة تصميم الواجهة الأمامية التي تبدو بمظهر مختلف كلياً عن تصاميم بيجو 308 و 3008 الشهيرة.

ظهرت سيارة بيجو 408 في السابق من خلال مجموعة من الصور التجسسية ولفتت واجهة السيارة الأمامية والجزء الخلفي منها لمسات جريئة وعصرية، و تحفظت شركة بيجو على معظم تفاصيل سيارة 408 المنتظرة حتى موعد الكشف الرسمي بما فيها المواصفات الميكانيكية والتجهيزات الداخلية والخارجية التي ستتزوّد بها .