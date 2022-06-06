مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 -6 -2022

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، 6 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو ، 6 ذي القعدة 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:54 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:54 م
العِشاء: 8:27 م
اقرأ أيضا:
مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:54 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:54 م
العِشاء: 8:27 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:56 ص
الظُّهْر: 11:59 ص
العَصر: 3:38 م
المَغرب: 7:02 م
العِشاء: 8:37 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:00 ص
الشروق: 4:44 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 6:41 م
العِشاء: 8:12 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:20 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:54 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:48 م
العِشاء : 8:16 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:24 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:47 م
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 6:34 م
العِشاء : 7:59م