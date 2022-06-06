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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 -6 -2022

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، 6 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو ، 6 ذي القعدة 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:54 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:54 م
العِشاء: 8:27 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:54 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:54 م
العِشاء: 8:27 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:56 ص
الظُّهْر: 11:59 ص
العَصر: 3:38 م
المَغرب: 7:02 م
العِشاء: 8:37 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:00 ص
الشروق: 4:44 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 6:41 م
العِشاء: 8:12 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:20 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:54 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:48 م
العِشاء : 8:16 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:24 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:47 م
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 6:34 م
العِشاء : 7:59م

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