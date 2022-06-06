مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 -6 -2022

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، 6 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو ، 6 ذي القعدة 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 3:09 ص

الشروق: 4:54 ص

الظُّهْر: 11:54 ص

العَصر: 3:30 م

المَغرب: 6:54 م

العِشاء: 8:27 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 3:09 ص

الشروق: 4:54 ص

الظُّهْر: 11:54 ص

العَصر: 3:30 م

المَغرب: 6:54 م

العِشاء: 8:27 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 3:09 ص

الشروق: 4:56 ص

الظُّهْر: 11:59 ص

العَصر: 3:38 م

المَغرب: 7:02 م

العِشاء: 8:37 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:00 ص

الشروق: 4:44 ص

الظُّهْر: 11:42 ص

العَصر: 3:16 م

المَغرب: 6:41 م

العِشاء: 8:12 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:20 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر : 11:54 ص

العَصر: 3:23 م

المَغرب: 6:48 م

العِشاء : 8:16 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:24 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر : 11:47 م

العَصر: 3:07 م

المَغرب: 6:34 م

العِشاء : 7:59م